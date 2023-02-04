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Правительство Украины решило разорвать соглашение с Россией об исследовании космоса

Политика
Правительство Украины решило разорвать соглашение с Россией об исследовании космоса

Действующее руководство Украины приняло решение разорвать заключенное с Россией в 1996 году соглашение по исследованию космического пространства. Об этом проинформировал представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он оставил соответствующий пост в личном Telegram-канале, тем самым поставив в известность своих подписчиков. Украинский депутат подчеркнул, что разрыв произошел в одностороннем порядке.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях», — указал Мельничук.

Ранее стало известно об аналогичном разрыве соглашения с официальной Москвой со стороны Киева. На этот раз договор был посвящен торгово-экономическим представительствам и подписан в 2009 году.
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