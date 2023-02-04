Премьер-министр Британии сообщил о старте обучения солдат ВСУ управлению танком Challanger 2

Солдаты ВСУ начали обучаться владению танками Challanger 2 под руководством британских специалистов. Об этом сообщил премьер-министр Риши Сунак.
Курс для первых танкистов, которым доверят управление британскими танками, стартовал в субботу, 4 февраля. Об этом заявил британский премьер по итогам телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Премьер также обсудил с Зеленским «укрепление потенциала ВСУ» и обещал позаботиться о том, чтобы британская техника как можно скорее достигла зоны боевых действий.
Сунак также рассказал о личной встрече с солдатами ВСУ, которые прибыли в Британию на обучение в конце января. Напомним, ранее Лондон объявил, что передаст Украине 14 танков Challenger 2.