Премьер-министр Мишустин утвердил порядок ведения в России реестра сельхозземель

Новый порядок ведения реестра сельскохозяйственных земель, разработанный правительством, утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Установленный перечень будет включать полный объем достоверной систематизированной информации о состоянии таких площадей и режиме их использования. Кроме того, в нем найдут отражение сведения о расположенных на указанных территориях участках и зданиях.
Использование реестра позволит оценить состояние сельскохозяйственных земель, что будет способствовать ускоренному поиску возможностей для реализации новых аграрных проектов, в том числе направленных на увеличение производства продовольствия, указано на портеле правительства.