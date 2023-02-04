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Премьер-министр Мишустин утвердил порядок ведения в России реестра сельхозземель

Экономика
Премьер-министр Мишустин утвердил порядок ведения в России реестра сельхозземель

Новый порядок ведения реестра сельскохозяйственных земель, разработанный правительством, утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Установленный перечень будет включать полный объем достоверной систематизированной информации о состоянии таких площадей и режиме их использования. Кроме того, в нем найдут отражение сведения о расположенных на указанных территориях участках и зданиях.

Использование реестра позволит оценить состояние сельскохозяйственных земель, что будет способствовать ускоренному поиску возможностей для реализации новых аграрных проектов, в том числе направленных на увеличение производства продовольствия, указано на портеле правительства.
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