Принц Гарри не встанет на колени перед отцом во время коронации

Отказавшийся от королевских привилегий принц Гарри утрет нос старшему брату на коронации Карла III. Герцогу Сассекскому не придется вставать на колени во время церемонии.
Коронация Карла III назначена на 6 мая. Принца Гарри и его супругу Меган Маркл собираются пригласить на мероприятие, несмотря на их постоянные откровения о королевской семье. Источники The Sun в Букингемском дворец говорят, что пока переехавших в США герцога и герцогиню Сассекских берут в расчет при подготовке церемонии.
Карл III принял решение проводить коронацию без некоторых устаревших обычаев. Например, он не собирается надевать чулки и бриджи по моде XIV века. Король предпочитает облачиться в военную форму.
Кроме того, было решено не проводить церемонию преклонения колен всеми детьми восходящего на трон монарха. Встать на колени перед отцом придется только принцу Уильяму, поскольку он является первым наследником престола. Принц Гарри же избежит коленопреклонения.