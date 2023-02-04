Принц Гарри не встанет на колени перед отцом во время коронации

Коронация Карла III назначена на 6 мая. Принца Гарри и его супругу Меган Маркл собираются пригласить на мероприятие, несмотря на их постоянные откровения о королевской семье. Источники The Sun в Букингемском дворец говорят, что пока переехавших в США герцога и герцогиню Сассекских берут в расчет при подготовке церемонии.