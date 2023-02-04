Манукян: США открыли «ящик Пандоры», конфисковав деньги Малофеева

Суд в США постановил конфисковать 5,4 млн долларов, принадлежащие бизнесмену, основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, сообщает Reuters. Он находится под американскими санкциями с 2014 года. По данным агентства, изъятые средства будут направлены для восстановления Украины и граждан, пострадавших в результате боевых действий.