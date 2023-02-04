Манукян: США открыли «ящик Пандоры», конфисковав деньги Малофеева

Суд в США постановил конфисковать 5,4 млн долларов, принадлежащие бизнесмену, основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, сообщает Reuters. Он находится под американскими санкциями с 2014 года. По данным агентства, изъятые средства будут направлены для восстановления Украины и граждан, пострадавших в результате боевых действий.
Действия западных стран являются недопустимыми, Россия может принять ответные меры. Такое мнение выразил блогер Вадим Манукян во время беседы с корреспондентом ФАН.
«США открыли "ящик Пандоры". До сего дня они пытались соблюдать финансовое статус-кво. Санкции накладывались, как из рога изобилия, но третьим лицам деньги пока не передавались после конфискации. Тем более, в данном случае речь идет о передаче финансов откровенным врагам Малофеева. Не Россия начала эту игру, но теперь у нас есть все возможности ответить», – считает Манукян.
Ранее сенатор Ольга Ковитиди назвала смертельной ошибкой решение США передать Киеву снаряды GLSDB. Дальность их полета составляет 150 километров. При этом в Пентагоне разрешили Украине использовать ракеты на свое усмотрение, в том числе, для ударов по Крыму.