Экс-чемпион UFC Макгрегор проведет бой с американцем Чендлером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях подерется с американцем Майклом Чендлером.
Президент UFC Дана Уайт анонсировал в социальных сетях первый бой Конора Макгрегора с 2021 года. Ирландский спортсмен и американец Майкл Чендлер будут наставниками в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter. После этого бойцы сойдутся в очном поединке. Дата и место проведения боя определся позже.
Макгрегор не выходил в октагон с 2021 года. В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 264, ирландец техническим нокаутом проиграл Дастину Порье. Всего на счету Макгрегора 28 боев в MMA, 22 из которых завершились его победами.