Экс-чемпион UFC Макгрегор проведет бой с американцем Чендлером

Президент UFC Дана Уайт анонсировал в социальных сетях первый бой Конора Макгрегора с 2021 года. Ирландский спортсмен и американец Майкл Чендлер будут наставниками в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter. После этого бойцы сойдутся в очном поединке. Дата и место проведения боя определся позже.