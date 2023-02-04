Премьер Саксонии назвал сохранность «Северного потока» национальным интересом Германии

Газопроводу «Северный поток», поврежденному в результате диверсии, необходимо обеспечить сохранность, поскольку это отвечает интересам Германии, заявил в интервью радиостанции Radio Lausitz премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз).
Он напомнил, что стоимость этой магистрали составляет 8 млрд евро. Мощности трубопровода позволяют ежегодно поставлять в Европу от 50 до 60 млн кубометров топлива. Однако сейчас газовая нитка разрушена, и если не предпринимать соответствующих усилий, то соленая морская вода продолжит безвозвратное уничтожение «Северного потока», констатировал Кречмер.
По словам политика, следующие поколения немцев должны получить открытую возможность возобновления отношений с Россией в сфере поставок энергоресурса.