Премьер Саксонии назвал сохранность «Северного потока» национальным интересом Германии

Он напомнил, что стоимость этой магистрали составляет 8 млрд евро. Мощности трубопровода позволяют ежегодно поставлять в Европу от 50 до 60 млн кубометров топлива. Однако сейчас газовая нитка разрушена, и если не предпринимать соответствующих усилий, то соленая морская вода продолжит безвозвратное уничтожение «Северного потока», констатировал Кречмер.