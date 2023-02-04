Памела Андерсон отказалась от своих высказываний о скандальном деле Харви Вайнштейна

Актриса Памела Андерсон отказалась от своих высказываний о скандальном деле продюсера Харви Вайнштейна. Знаменитость назвала свои комментарии ужасающими.
Андерсон вспомнила о движении #MeToo и о скандальном деле Вайнштейна во время беседы с журналистом издания Interview. В 2017 году актриса осуждающе высказалась о жертвах продюсера и намекнула, что они сами виноваты в насилии. Однако сейчас она уверена, что после появления #MeToo мир изменился.
«Теперь люди гораздо более осторожны и учтивы», — отметила Андерсон.
Свои комментарии 2017 года актриса назвала ужасающими. В собственных мемуарах знаменитость призналась, что сама дважды становилась жертвой сексуального насилия. Андерсон делилась своими эмоциями с журналистами и рассказала, что чувствовала свою вину за случившееся.