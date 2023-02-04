Памела Андерсон отказалась от своих высказываний о скандальном деле Харви Вайнштейна

Андерсон вспомнила о движении #MeToo и о скандальном деле Вайнштейна во время беседы с журналистом издания Interview. В 2017 году актриса осуждающе высказалась о жертвах продюсера и намекнула, что они сами виноваты в насилии. Однако сейчас она уверена, что после появления #MeToo мир изменился.