Жертва и агрессор: психолог Любушкина об отличиях динамики парных отношений от абьюза

Несмотря на нынешнюю популярность слова «абьюзер», далеко не всегда его упоминание связано с абьюзивными отношениями. Нередко за навешиванием этого ярлыка на партнера стоит попытка манипуляции, принижения, агрессии, рассказала корреспонденту ФАН психолог, травмотерапевт, специалист по системному консультированию и системным расстановкам, автор ВК-проекта «Встречи с Душой» Анна Любушкина.