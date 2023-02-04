Жертва и агрессор: психолог Любушкина об отличиях динамики парных отношений от абьюза

Несмотря на нынешнюю популярность слова «абьюзер», далеко не всегда его упоминание связано с абьюзивными отношениями. Нередко за навешиванием этого ярлыка на партнера стоит попытка манипуляции, принижения, агрессии, рассказала корреспонденту ФАН психолог, травмотерапевт, специалист по системному консультированию и системным расстановкам, автор ВК-проекта «Встречи с Душой» Анна Любушкина.
«Я считаю важным отделить абьюзивные отношения от динамики жертва-агрессор, при которой партнеры периодически меняются ролями. В парных отношениях люди часто нарушают личные границы, будучи нечувствительными к себе, проявляют нечувствительность и к близкому человеку, неосознанно манипулируют, пытаясь добиться удовлетворения своих потребностей. Как показывает практика, динамика жертва-агрессор есть практически у каждого человека и в каждой семье. С этим можно и нужно работать через осознание собственных ролей жертвы и агрессора. И тогда отношения могут измениться», — поделилась опытом психолог.
Анна Любушкина считает, что абьюзивные отношения — это крайняя степень описанной динамики, вот только жертва и агрессор не меняются местами.
«Абьюзера отличает убежденность, что все его манипуляции оправданы, он унижает и жестоко обращается с жертвой с целью подавления ее воли, страдания партнера приносят ему удовлетворение. В этом случае надежда на изменение отношений для жертвы означает дальнейшее разрушение психического, а иногда и физического здоровья. В таком случае стоит направить усилия на выход из отношений и собственное восстановление», — полагает травмотерапевт.
Если определенно установить, является человек абьюзером, или это слово больше относится к его партнеру, затруднительно, Анна Любушкина предлагает задуматься, почему возникла потребность данный момент уточнить.
«Здесь важно понимать, зачем человек хочет определить, абьюзивные у него отношения или нет. Проблема в том, что из узкоспецифического понятия абьюз превратился в модное слово и сам по себе уже стал манипуляцией "я жертва — а ты абьюзер". Что вам даст определение абьюзер вы или нет, абьюзер ли ваш партнер? Если в отношениях есть насилие, манипуляции, игнорирование — это уже достаточный повод задуматься, зачем вам это нужно, и почему вы вместе. Так или иначе, это отношения, в которых участвуют два человека, и смотреть нужно на обоих», — заключила собеседница ФАН.
Ранее Анна Любушкина перечислила признаки абьюзивных отношений и рассказала, чем они опасны.