Fox News: американская разведка допустила пять опасных ошибок

Американская разведка допустила пять серьезных ошибок, которые гораздо опаснее китайского аэростата для США, сообщает издание Fox News.
Журналисты отметили, что разведка Соединенных Штатов так и не сумела установить источник коронавируса. Во-вторых, американские власти не знают точно, сколько в распоряжении Китая имеется ядерных боеголовок.
Третьей ошибкой стало то, что Пентагон не знает о планах Китая по вторжению на Тайвань. Плюс ко всему Вашингтон не принял меры по отношению к Пекину после того, как КНР поддержала позицию России в рамках ее спецоперации на Украине.
Пятым просчетом американской разведки стало то, что агенты не учли риски для национальной безопасности США от той информации, которая хранилась на ноутбуке сына американского лидера Хантера Байдена.
В МИД КНР ранее заявили, что Китай никогда преднамеренно не нарушал воздушное пространство других стран.