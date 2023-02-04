«Шансы невелики»: Джаралла оценил намерения Джонсона и Трасс вернуться в большую политику

Биография Черчилля, по мнению политического эксперта, была сплошными «горками» с чередой взлетов и падений, вплоть до высшей точки – Второй мировой войны. По окончании войны, избиратели отказали ему в доверии на выборах, но спустя несколько лет он снова стал премьером. Разумеется, Джонсону далеко до его уровня, но он помнит главный урок своего героя: «никогда не сдаваться».