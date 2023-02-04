«Шансы невелики»: Джаралла оценил намерения Джонсона и Трасс вернуться в большую политику

The Times сообщает о планах экс премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона и Лиз Трасс вернуться в большую политику. По данным издания, Трасс недовольна экономическим направлением, которое избрал для себя действующий премьер Риши Сунак, а Джонсон считает, что Британия нерешительно действует на Украине.
Политический эксперт Владимир Джаралла объяснил корреспонденту ФАН, какие сценарии развития возможны в политической карьере Джонсона и Трасс, и окажет ли это влияние на Россию.
«Тут вопрос в том, какой смысл каждый из них вкладывает в слова "вернуться в большую политику". Оба эти персонажа занимали высшие посты в Англии – премьеров, и покинули их со страшными скандалами. Лиз Трасс поставила печальный антирекорд пребывания в должности, показав насколько слаба как политик. Ее избрание состоялось лишь из-за расизма английских избирателей, не желавших видеть индуса Сунака в этом кресле. Потому, верхушка партии после ее свержения, провела его назначение кулуарно. В общем, Лиз Трасс можно было бы назвать "политическим трупом", если бы не традиции британской политики, где есть своя номенклатура – истеблишмент, попав в который всегда можно на что-то рассчитывать», – объяснил Джаралла.
По мнению собеседника ФАН, на это и рассчитывает Лиз Трасс, что кажется вполне возможным сценарием развития событий. Однако с полной уверенностью можно утверждать, что кабинет, в который ее пригласят, будет весьма непопулярным. Поэтому «политическое забвение» в отношении нее выглядит намного более вероятным.
«В отношении Джонсона все сложнее. Умный, образованный, превосходный говорун и яркий в поступках – он оказался лентяем и не показал себя в пандемийный кризис. Скандал по этому поводу и стоил ему кресла. Он сражался яростно, проигрывая за кулисами, внутри партии, пытался выиграть при помощи международного кризиса, став самым непримиримым врагом России в этот период. Но не помогло. Он вызывает сильнейшее раздражение и у избирателей, и у верхушки партии консерваторов. Но мириться с ролью проигравшего навсегда он не хочет. Выдержав небольшую паузу, Борис Джонсон вновь начал мелькать своей прической везде, куда его приглашают. А приглашают в основном, на международные мероприятия, где всегда есть место для таких "свадебных генералов". Но его это не смущает, он знает свою главную задачу – не давать забыть о себе», – считает политический эксперт.
По внутрианглийским вопросам Джонсон выступать не может, так как одно упоминание его имени вызывает отторжение у большинства внутри страны, заметил Владимир Джаралла. Поэтому Джонсон старается освещать самую популярную сейчас тему – антироссийскую, он является одним из «самых ярых противников» России.
«Более ярыми выступают только поляки и прибалты. Но раз это работает на главную задачу, Джонсон будет продолжать, сознательно одевая смешные шапочки, раз это нравится тем, кто снимает. Такое упрямство не смиряться со своей судьбой напоминает об одном любопытном факте. Трасс называет своим кумиром Маргарет Тэтчер. Более образованный Джонсон о своем кумире написал большую книгу. Для него пример – Уинстон Черчилль. И вот о чем говорит судьба их кумиров. После свержения Тэтчер в политику никогда не вернулась, а ее смерть вызвала радость у многих простых англичан, несмотря на нарушение приличий в таком случае. Трасс и близко не вызывает таких чувств, она просто персонаж на экране, недавно много мелькавший», – сообщил Джаралла.
Биография Черчилля, по мнению политического эксперта, была сплошными «горками» с чередой взлетов и падений, вплоть до высшей точки – Второй мировой войны. По окончании войны, избиратели отказали ему в доверии на выборах, но спустя несколько лет он снова стал премьером. Разумеется, Джонсону далеко до его уровня, но он помнит главный урок своего героя: «никогда не сдаваться».
«Для нас оба эти персонажа – Трасс и Джонсон, интересны только с развлекательной точки зрения. Они наши противники, были и есть. Их шансы вернуться в игру невелики, но нам должно быть все равно. Задача политиков России выстраивать интересы страны так, чтобы они реализовывались независимо от того, кто нам противостоит», – заключил собеседник ФАН.
Ранее госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что Брюссель сделал шаг в сторону эскалации конфликта на Украине.