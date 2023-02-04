Возлюбленный Анны Калашниковой хочет избить Зверева из-за интимной сцены в клипе

Певица и актриса Анна Калашникова пожаловалась, что ее возлюбленный хочет избить парикмахера Сергея Зверева. По словам артистки, бойфренд разозлился на поющего стилиста из-за интимной сцены в ее клипе.
Зверев снялся в клипе на песню Калашниковой «Больно, мама». Певица позвала парикмахера сыграть в постельной сцене, поскольку знала о его пылком темпераменте.
Правда, интимный эпизод пришлось убрать из музыкального видео. Музыкальные каналы отказывались показывать в эфире постельную сцену.
Калашникова показала клип без цензуры возлюбленному, и тот устроил дикий скандал. Избраннику не понравилось, что на съемках Зверев трогал певицу за грудь.
«Теперь он ищет встречи с ним: хочет выяснить отношения по-мужски. Уже который день говорю ему угомониться, но очень злится на Сережу. Сказал: «Увижу — ему не поздоровится!»» — цитирует артистку PROZVEZD.
Актриса также рассказала, что для съемок интимной сцены стилист надевал специальный гульфик. Поначалу он не хотел делать этого, но режиссер заверил «звезду в шоке», что в Голливуде все так делают. Калашникова же использовала специальные наклейки для самых интересных мест.