Возлюбленный Анны Калашниковой хочет избить Зверева из-за интимной сцены в клипе

Актриса также рассказала, что для съемок интимной сцены стилист надевал специальный гульфик. Поначалу он не хотел делать этого, но режиссер заверил «звезду в шоке», что в Голливуде все так делают. Калашникова же использовала специальные наклейки для самых интересных мест.