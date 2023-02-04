Радикалы убили более 90 человек в северной части Нигерии

Абуджа, 4 февраля. Радикалы убили более 90 человек в нигерийском штате Кацина за два дня.
Жители района Канкара сообщили, что боевики напали на общину с целью похищения животных. Местные дружинники попытались дать отпор бандитам, однако не смогли ничего им противопоставить.
В результате атаки радикалов погибли 52 человека и десятки других получили различные огнестрельные ранения. Очевидцы рассказали, что сотрудники силовых структур прибыли на место происшествия уже после того, как преступники скрылись.
Позднее жители соседнего региона собрали отряд добровольцев, чтобы вернуть украденный боевиками скот. Но радикалы устроили засаду на дружинников и убили 41 из них.
Правоохранительные органы предостерегли население от дальнейших попыток преследования преступников. Власти штата запретили неподготовленным гражданам вступать в бой с террористами и призвали незамедлительно сообщать полиции в случае угрозы.
Ранее боевики похитили несколько десятков школьников в центральной части Нигерии. Радикалы ворвались на территорию учебного заведения на мотоциклах, схватили детей и скрылись в неизвестном направлении.