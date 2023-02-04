Экс-посол ЛНР в России Мирошник высмеял неспособность армии США сбить два китайских зонда

Об иронии ситуации дипломат высказался в своем Telegram-канале. Ранее пресса сообщила, что несколько дней назад китайские зонды появились над северными штатами США, после чего их отнесло в сторону Миссури. В последний раз аэростаты были замечены не так далеко от базы Военно-воздушных сил США. Пентагон при этом не может сбить их.