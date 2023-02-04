Следователи задержали мужчину за стрельбу из охотничьего ружья в центре Махачкалы

Напомним, что полицейские получили информацию о стрельбе на проспекте Расула Гамзатова. По словам свидетелей, злоумышленник с ружьем целился в людей, но стрелял в воздух. Тем не менее, в результате выходки стрелка двух человек госпитализировали с травмами.