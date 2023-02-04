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Следователи задержали мужчину за стрельбу из охотничьего ружья в центре Махачкалы

Происшествия
Следователи задержали мужчину за стрельбу из охотничьего ружья в центре Махачкалы

Сотрудники СК задержали жителя Махачкалы. По версии правоохранителей, в конце января он устроил стрельбу в центре города, рассказали в республиканском управлении.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Стоит отметить, что фигурант уже дал признательные показания.

Напомним, что полицейские получили информацию о стрельбе на проспекте Расула Гамзатова. По словам свидетелей, злоумышленник с ружьем целился в людей, но стрелял в воздух. Тем не менее, в результате выходки стрелка двух человек госпитализировали с травмами.
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