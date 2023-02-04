Более 25 человек пострадали в аварии на севере Танзании

Додома, 4 февраля. Более 25 человек пострадали в ДТП на трассе танзанийского региона Танга.
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что авария произошла из-за лобового столкновения микроавтобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель крупногабаритного ТС превысил скорость и не справился с управлением.
Очевидцы происшествия рассказали, что пассажиры микроавтобуса перевозили тело родственника для захоронения. Комиссар округа Танга Омар Мгумба сообщил о 29 пострадавших в инциденте:
«В результате аварии погибли 17 человек и еще 12 получили различные травмы. Сотрудники экстренных служб отправили их в местную больницу для оказания медицинской помощи».
Автокатастрофы — не редкое явление на дорогах Черного континента. Ранее столкновение автобуса и грузовика в центральной части Республики Чад унесло жизни 20 пассажиров.
Кроме того, в аварии на северо-западе Нигерии погибли 18 человек. В дополнение к этому 40 участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.