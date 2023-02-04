МИД Франции объявил о сокращении доли России в импорте газа странами ЕС с 40% до 8%

Европе удалось сократить зависимость от российского газа. Его доля в общих поставках топлива в регион упала с 40% в начале прошлого года до 8%, сообщила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.
Она назвала необратимым процесс отказа от российских энергоресурсов, поскольку речь идет о глубоком стратегической перестройке в структурировании энергобаланса Европы. Это изменение для будущего.
Лежандр также напомнила о действующем эмбарго на нефть из России. Якобы за 2022 год Москва потеряла 50 млрд доходов от продажи этого сырья.
Проблемы с поставками российского газа в Европу начались в прошлом июле, а затем ситуация усугубилась диверсиями на «Северном потоке». Тогда региональные правительства приняли решение о добровольном сокращении потребления топлива на 15%.