Стало известно, к чему привело снятие антиковидных ограничений в Китае

Госкомитет по вопросам здравоохранения страны с 25 декабря прошлого года перестал ежедневно предоставлять населению статистику по текущей эпидемиологической ситуации. В связи с этим Центр по профилактике и контролю заболеваний начал ежедневно публиковать сводку, но только начиная с 8 декабря, когда были отменены ограничения.