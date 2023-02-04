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Стало известно, к чему привело снятие антиковидных ограничений в Китае

Общество
Стало известно, к чему привело снятие антиковидных ограничений в Китае

Власти Китая отменили ограничения, направленные на борьбу с COVID-19, в начале декабря. Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР сообщил, к чему это привело спустя два месяца.

Госкомитет по вопросам здравоохранения страны с 25 декабря прошлого года перестал ежедневно предоставлять населению статистику по текущей эпидемиологической ситуации. В связи с этим Центр по профилактике и контролю заболеваний начал ежедневно публиковать сводку, но только начиная с 8 декабря, когда были отменены ограничения.

Согласно представленным данным, за этот период в китайских больницах скончались 82 238 человек. Причиной смерти стали дыхательная недостаточность, спровоцированная коронавирусом, или обострение хронических заболеваний из-за COVID-19.
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