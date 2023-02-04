Дипломаты РФ в ЦАР провели семинар о доколониальной истории Африки в университете Банги

Банги, 4 февраля. Атташе российского посольства в ЦАР Владислав Ильин провел семинар о доколониальной истории Африки для студентов университета Банги.
Занятия являются частью программы международных отношений. Отечественный дипломат обсудил с учащимися вуза взаимодействие политических образований, которые существовали на Черном континенте задолго до прихода европейцев, таких как Империя Мали, имамат Фута-Джаллон и Королевство Конго.
Атташе рассказал, что суверенная жизнь африканских государств прервалась в 19 веке из-за колониальных завоеваний западных стран. А возобновилась она только после 50-х годов прошлого столетия, когда бывшие метрополии начали терять свое влияние на материке.
Ранее сотрудники Русского дома в ЦАР отпраздновали первую годовщину открытия гуманитарной миссии. Работники учреждения познакомили жителей республики с культурой России и устроили показ отечественного фильма «Гранит», над которым трудились специалисты обеих стран.