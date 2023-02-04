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В Сети опубликовали крупный кадр китайского аэростата над Вашингтоном

В Сети опубликовали крупный кадр китайского аэростата над Вашингтоном

В Сеть выложили фотографию китайского аэростата, находящегося над американской территорией. Она была снята крупным планом.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц показал данный кадр подписчикам собственного Telegram-канала. По словам журналиста, воздушный шар попал в объектив, когда пролетал над Вашингтоном.

Напомним, что обнаруженный над США аппарат возмутил местное руководство. Белый дом немедленно отменил визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин из-за «явного нарушения суверенитета и международного права».

МИД КНР в свою очередь признался, что объект принадлежит стране. При этом представители ведомства дали понять, что умышленно Китай никогда не нарушал воздушное пространство сторонних государств.
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