В Сети опубликовали крупный кадр китайского аэростата над Вашингтоном

В Сеть выложили фотографию китайского аэростата, находящегося над американской территорией. Она была снята крупным планом.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц показал данный кадр подписчикам собственного Telegram-канала. По словам журналиста, воздушный шар попал в объектив, когда пролетал над Вашингтоном.
Напомним, что обнаруженный над США аппарат возмутил местное руководство. Белый дом немедленно отменил визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин из-за «явного нарушения суверенитета и международного права».
МИД КНР в свою очередь признался, что объект принадлежит стране. При этом представители ведомства дали понять, что умышленно Китай никогда не нарушал воздушное пространство сторонних государств.