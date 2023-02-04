Эксперт Широв: проигравшими от потолка цен на нефтепродукты из России станут потребители

По его словам, с торговлей дизелем проблем не будет, с мазутом может быть чуть сложнее, но поскольку это ценное химическое сырье, то в мире без него не обойдутся. К тому же нефтеперерабатывающие заводы в России за последнее время были модернизированы и выход тяжелых фракций, включая мазут, сократился. Покупатели здесь тоже найдутся, заключил Широв.