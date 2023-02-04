Эксперт Широв: проигравшими от потолка цен на нефтепродукты из России станут потребители

Применение потолка цен на российские продукты нефтепереработки приведет к пертурбации рынка и повлечет увеличение расходов для простых потребителей в Европе, считает директор института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.
Сама Россия может не ощутить серьезного экономического ущерба после начала работы данного механизма, поскольку поставщики без проблем найдут альтернативные пути сбыта. Наценка распределится между отечественными компаниями и посредниками, а пострадают конечные клиенты, цитирует эксперта издание «Аргументы и факты».
По его словам, с торговлей дизелем проблем не будет, с мазутом может быть чуть сложнее, но поскольку это ценное химическое сырье, то в мире без него не обойдутся. К тому же нефтеперерабатывающие заводы в России за последнее время были модернизированы и выход тяжелых фракций, включая мазут, сократился. Покупатели здесь тоже найдутся, заключил Широв.