Медицинские учреждения, в которых проходят лечение получившие ранения военнослужащие ВСУ, находятся в ужасающем состоянии.
Украинские СМИ сообщают, что в подведомственных минобороны Украины госпиталях не работают санузлы и лифты. Это создает значительные сложности для людей с ампутированными конечностями.
Кроме этого, военнослужащие ВСУ сталкиваются с бесчеловечным отношением медицинского персонала, сотрудники которого не оказывают никакого содействия раненым солдатам и офицерам, сообщают украинские издания.
Отмечается, что в наиболее ужасном состоянии находятся военные госпитали в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Житомире и Полтаве.