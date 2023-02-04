Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

СМИ: раненые военнослужащие ВСУ жалуются на ужасающее состояние госпиталей

Армия
СМИ: раненые военнослужащие ВСУ жалуются на ужасающее состояние госпиталей

Медицинские учреждения, в которых проходят лечение получившие ранения военнослужащие ВСУ, находятся в ужасающем состоянии.

Украинские СМИ сообщают, что в подведомственных минобороны Украины госпиталях не работают санузлы и лифты. Это создает значительные сложности для людей с ампутированными конечностями.

Кроме этого, военнослужащие ВСУ сталкиваются с бесчеловечным отношением медицинского персонала, сотрудники которого не оказывают никакого содействия раненым солдатам и офицерам, сообщают украинские издания.

Отмечается, что в наиболее ужасном состоянии находятся военные госпитали в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Житомире и Полтаве.
Украина всу госпиталь
Военкоры ФАН
Лучшие в аду