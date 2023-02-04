Ithra Art Prize: в Саудовской Аравии открыли подачу заявок на премию для арабских художников

Арабским художникам предоставляется возможность принять участие в пятом по счету конкурсе Ithra Art Prize и выиграть сумму в размере 100 000 долларов, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Мероприятие, учрежденное саудовским Центром мировой культуры имени короля Абдул Азиза, было открыто для представителей 22 стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ).