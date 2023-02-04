Ithra Art Prize: в Саудовской Аравии открыли подачу заявок на премию для арабских художников

К участию допускаются жители десятков стран Ближнего Востока и Африки.
Арабским художникам предоставляется возможность принять участие в пятом по счету конкурсе Ithra Art Prize и выиграть сумму в размере 100 000 долларов, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Мероприятие, учрежденное саудовским Центром мировой культуры имени короля Абдул Азиза, было открыто для представителей 22 стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ).
Премия Ithra, учрежденная в 2017 году, является одним из самых престижных художественных грантов в мире. Все представленные проекты рассматриваются и оцениваются глобальной группой экспертов в области искусства.
Фарах Абушуллайх, глава музея Ithra, заявил, что художественная премия подтверждает приверженность Эр-Рияда поддержке творческих индустрий как в королевстве, так и во всем мире. Эта премия призвана вдохновлять на творческую мысль, расширять культурные горизонты, развивать таланты и предоставлять новые возможности талантливым деятелям.
Тем самым Саудовская Аравия повышает не только свой престиж, пытаясь выступить в качестве центра арабской культуры, но и увеличивает привлекательность страны для туристов в целом.