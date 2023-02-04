СМИ: Политика Лулы за месяц сместилась влево

Бразилиа, 4 февраля. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва завершил месяц правления, придерживаясь более левой идеологии, чем в свой первый президентский срок. Об этом сообщает агентство Folha de S. Paulo.
В 2023 году Лула от Партии трудящихся (РТ) принял более активную левую позицию в экономической и политической сферах, чем когда он занимал пост президента в 2003–2011 годах. Это выражается в использовании более нейтрального языка, назначении экономистов, выступающих за государственное вмешательство, поддержке меньшинств и противостоянии с военными. В 2003 году Лула начал срок, сблизившись с финансовым рынком, избежав борьбы с ВС и не уделяя столько помощи коренным народам.
Нынешняя команда президента Бразилии нацелена на развитие страны, учитывая назначение Фернанду Аддада в качестве министра финансов и других левых экономистов, как в случае Гильерме Меллу. При этом в его кабинете все еще присутствуют экономисты более правых взглядов.
В отличие от 2003 года, когда Лула сократил бюджет на 14 млрд реалов, в январе 2023 года президент раскритиковал потолок расходов, мешающий государству выполнять свои «обязательства в социальной сфере». На одной из последних встреч с профсоюзами он подчеркнул, что необходимо поменять механизм налогообложения, чтобы гарантировать исключения для бедных и увеличить уровень для богатых.
В социальной сфере Лула уделил больше внимания в этом году поддержке меньшинств, начав операции по изгнанию нелегальных добытчиков с земель коренного народа яномами. Он также регулярно упоминает об участии женщин и темнокожих в составе своего правительства. Из 37 министров 11 являются женщинами.
По мнению однопартийцев Лулы, нынешняя ситуация вынудила президента принять более прогрессивную политику в связи с мировой рецессией и последствиями пандемии. Кроме того, он обязан сдержать свои предвыборные обещания, благодаря которым пришел к власти.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 10 февраля примет в Белом доме Лулу да Силву. Лидеры двух стран обсудят «поддержку Соединенными Штатами демократии в Бразилии», способы «продвижения инклюзивности и демократических ценностей в регионе и мире», а также борьбу с изменением климата, обеспечение продовольственной безопасности, поощрение экономического развития и управление миграцией в регионе.