СМИ: Политика Лулы за месяц сместилась влево

В 2023 году Лула от Партии трудящихся (РТ) принял более активную левую позицию в экономической и политической сферах, чем когда он занимал пост президента в 2003–2011 годах. Это выражается в использовании более нейтрального языка, назначении экономистов, выступающих за государственное вмешательство, поддержке меньшинств и противостоянии с военными. В 2003 году Лула начал срок, сблизившись с финансовым рынком, избежав борьбы с ВС и не уделяя столько помощи коренным народам.