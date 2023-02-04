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МВД показало видео задержания зампреда комстроя Ленобласти Шалыгина при получении взятки

Происшествия
МВД показало видео задержания зампреда комстроя Ленобласти Шалыгина при получении взятки

Сотрудники полиции на проспекте Блюхера в Петербурге задержали чиновника. По мнению следствия, зампредседателя комитета по строительству Ленинградской области получил крупную взятку. Кадры оперативного мероприятия появились в Сети.

Согласно данным источника в ГУ МВД Петербурга, сумма незаконного вознаграждения составила 500 тысяч рублей. Деньги чиновник получил от директора фирмы, после чего и был задержан.

За взятку Сергей Шалыгин пообещал строительной компании помощь с получением госконтрактов на возведение нескольких объектов на территории области.
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