Госсекретарь кабинета Орбана: Брюссель сделал шаг в сторону эскалации конфликта на Украине

Ранее экс-депутат ЕП Флориан Филиппо констатировал, что в настоящее время Франция переживает серьезные финансовые трудности. Тем не менее официальный Париж продолжает «делиться» с Киевом большим количеством денег. Политик выразил свое возмущение на странице в Twitter.