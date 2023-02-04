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Госсекретарь кабинета Орбана: Брюссель сделал шаг в сторону эскалации конфликта на Украине

Политика
Госсекретарь кабинета Орбана: Брюссель сделал шаг в сторону эскалации конфликта на Украине

Антироссийская резолюция Европарламента обостряет конфликт на Украине и умножает инфляцию в Европе, предупредил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.

Напомним, что документ содержит призывы к реализации полноценного эмбарго на российские энергоносители и ядерное топливо и передаче украинскому государству оружия. В частности, «танков, бронетехники и боеприпасов».

«Это все что угодно, только не призыв к миру. Гораздо вероятнее это большой шаг в сторону военной эскалации», — пришел к выводу Деметер в ходе своего видеообращения.

Ранее экс-депутат ЕП Флориан Филиппо констатировал, что в настоящее время Франция переживает серьезные финансовые трудности. Тем не менее официальный Париж продолжает «делиться» с Киевом большим количеством денег. Политик выразил свое возмущение на странице в Twitter.
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