Антироссийская резолюция Европарламента обостряет конфликт на Украине и умножает инфляцию в Европе, предупредил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.
Напомним, что документ содержит призывы к реализации полноценного эмбарго на российские энергоносители и ядерное топливо и передаче украинскому государству оружия. В частности, «танков, бронетехники и боеприпасов».
«Это все что угодно, только не призыв к миру. Гораздо вероятнее это большой шаг в сторону военной эскалации», — пришел к выводу Деметер в ходе своего видеообращения.
Ранее экс-депутат ЕП Флориан Филиппо констатировал, что в настоящее время Франция переживает серьезные финансовые трудности. Тем не менее официальный Париж продолжает «делиться» с Киевом большим количеством денег. Политик выразил свое возмущение на странице в Twitter.