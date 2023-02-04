Рита Ора сверкнула ягодицами в «голом» платье на «Грэмми»

Британская певица Рита Ора в очередной раз изумила публику своим нарядом. Исполнительница и автор песен пришла на препати «Грэмми» в «голом» платье.
Ора сверкнула ягодицами в прозрачном наряде, через которое было видно нижнее белье. Грудь певицы закрывали черные перья. Образ артистки дополнили черные босоножки на платформе и высоком каблуке, сообщает издание Daily Mail.
В прошлом году стало известно, что Ора тайно вышла замуж за режиссера Тайку Вайтити. Пара тайно поженилась в Лондоне и отметила это событие в узком кругу близких людей. Поклонники ожидают, что в скором времени певица и режиссер сыграют пышную свадьбу.