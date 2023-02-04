Рита Ора сверкнула ягодицами в «голом» платье на «Грэмми»

В прошлом году стало известно, что Ора тайно вышла замуж за режиссера Тайку Вайтити. Пара тайно поженилась в Лондоне и отметила это событие в узком кругу близких людей. Поклонники ожидают, что в скором времени певица и режиссер сыграют пышную свадьбу.