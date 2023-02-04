Раскрыты секреты съемок российского кинохита «Чебурашка»

В Пятигорске снимали в музее-заповеднике Лермонтова, а также в парке «Цветник». Команда «Чебурашки» выходила на работу в пять утра, чтобы не мешать отдыхающим. Правда, приходилось искать массовку по улицам и соцсетям, чтобы в кадре было не так пусто. Именно в Пятигорске сняли фестиваль шоколада и апельсиновый дождь, для которого закупили шесть тонн фруктов.