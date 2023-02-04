Раскрыты секреты съемок российского кинохита «Чебурашка»

Стало известно, как шла работа над отечественной семейной комедией «Чебурашка». Журналисты раскрыли секреты съемок российского кинохита.
Съемочной площадкой для ленты выбрали курорты Кавказских Минеральных Вод: Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки. Именно по улицам этих городов разъезжал Гена на мотороллере.
В Пятигорске снимали в музее-заповеднике Лермонтова, а также в парке «Цветник». Команда «Чебурашки» выходила на работу в пять утра, чтобы не мешать отдыхающим. Правда, приходилось искать массовку по улицам и соцсетям, чтобы в кадре было не так пусто. Именно в Пятигорске сняли фестиваль шоколада и апельсиновый дождь, для которого закупили шесть тонн фруктов.
В Кисловодске съемочной группе мешали бездомные собаки. Они бегали за мопедом Гены и облаивали транспорт героя, которого сыграл Сергей Гармаш.
Часть сцен снимали в сочинском «Дендрарии». Команде фильма запретили взаимодействовать с редкими растениями, поэтому съемочная группа привезла искусственные газоны и засадила их клумбами. Парк не закрывали на время съемок, поэтому гостей и сотрудников «Дендрария» угощали апельсинами.
Домом Гены стала самая знаменитая сочинская «заброшка» — санаторий имени Орджоникидзе. Его закрыли на реконструкцию в 2010 году, но к работам приступили лишь в 2021-м.
Для съемок «Чебурашки» на территории выделили небольшой участок, на котором построили фасады и часть помещений дома Гены. Также сделали озеленение, чтобы дом походил на жилище садовника. После завершения съемок декорации снесли, пишет kp.ru.
Съемки шли и в подмосковном Егорьевске на кондитерской фабрике «Победа». Она «сыграла» в «Чебурашке» шоколадный завод. Правда, работники увидели в фильме неточности. В ленте появляются мармеладный цех и транспортер для выпуска вафель, хотя по сюжету на заводе делают шоколад.
После съемок в Кисловодске собираются установить памятник Чебурашке, сообщает телеканал «360». Статуя должна появиться на улице Карла Маркса, где снимали одну из самых эффектных сцен семейной комедии. По словам мэра города Евгения Моисеева, в народе эту улицу стали называть Чебурашкинской.