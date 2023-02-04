Шестиногий ягненок из Турции стал звездой соцсетей

Пастух из Турции Салих Караджадаг запечатлел уникального ягненка с шестью лапами. Видео с животным покорило пользователей Сети.
Необычный барашек был единственным в стаде, кто не мог ходить, чем и привлек к себе внимание. Заметив ягненка, пастух из Байырконака незамедлительно снял его на камеру смартфона и опубликовал видео в соцсетях. Кадры сделали животное знаменитым не только в стране, но и во всем мире.
Другая знаменитая овца, появившаяся на свет в Великобритании, стала жертвой похищения. Ее украли недалеко от города Ротбери в графстве Нортумберленд. Ягненок по имени Сказзи появился на свет с одним глазом и искривленным ртом, что сделало его мордочку похожую на перекошенную гримасу. Хозяйка обратилась за помощью в полицию.