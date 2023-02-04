Олимпийскую чемпионку Пекина Щербакову не пригласили на церемонию вручения премии ISU

Олимпийскую чемпионку 2022 года в женском одиночном катании Анну Щербакову не пригласили на церемонии вручения премии Международного союза конькобежцев (ISU).
Руководство ISU не пригласило российскую фигуристку Анну Щербакову на церемонию вручения премии Skating Awards по соображениям безопасности. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
«Любые номинанты из России или Белоруссии не будут приглашены для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности, что соответствует политике ISU», — отметили в союзе.
Щербакова была единственной российской фигуристкой, номинированной на премию ISU Skating Awards. Церемония вручения пройдет в Цюрихе 5 февраля.