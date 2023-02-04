Психолог Любушкина рассказала, как «вычислить» абьюзера и чем он опасен

Выход из таких отношений часто бывает очень сложным. Во-первых, жертва абьюза может финансово зависеть от партнера, и поэтому ей некуда податься. Во-вторых, из-за чрезмерной агрессии и власти абьюзера она ощущает страх за свою жизнь и не прекращает отношения, боясь, что тот с новой силой проявит жестокость, узнав о намерении разойтись. В-третьих, наличие общих детей также заставляет жертву думать, что они должны расти в полной семье, оставаться с таким партнером. Трудность также заключается в том, что жертва часто не понимает, что находится в нездоровых отношениях. Это обусловлено тем, что она ранее (и в первую очередь в родительской семье) не была свидетелем нормальных отношений или ложно принимает абьюз за заботу, заключила Анна Любушкина.