Психолог Любушкина рассказала, как «вычислить» абьюзера и чем он опасен

Абьюзер — слово сегодня модное, но стоит ли за ним что-то опасное или речь идет про обыденное явление? Нужно ли бороться с абьюзом: в семье, в себе и так далее? Разобраться в вопросе ФАН помогла Анна Любушкина — психолог, травмотерапевт, специалист по системному консультированию и системным расстановкам, автор ВК-проекта «Встречи с Душой».
Что такое абьюз
«Абьюзивные отношения — это нездоровые отношения между двумя близкими людьми, в которых один человек с помощью унижений, оскорблений, контроля или физической силы принуждает партнера к таким действиям, которые он хочет видеть. В таком типе личной связи один человек является абьюзером, то есть он использует самые разные методы, чтобы подчинить, унизить, запугать партнера, а другой — жертвой», — объяснила психолог.
Термин «абьюз» происходит от английского abuse — злоупотреблять, оскорблять, плохо обращаться. По большому счету, любое злоупотребление отношениями и плохое обращение с человеком можно назвать абьюзом. Важно учесть, что в тандеме один из партнеров всегда абьюзер, а другой — всегда жертва. И еще: такие отношения возникают не только в супружеской паре, но и в любых межличностных отношениях.
Признаки абьюзивных отношений
Анна Любушкина выделила шесть признаков, обнаружив которые стоит внимательнее присмотреться к тому, что именно связывает людей:
— Тотальный контроль — абьюзер выясняет каждый шаг своей жертвы, он должен постоянно знать, где и с кем он (она) находится.
— Ограничение общения — абьюзер выступает против того, чтобы жертва поддерживала отношения с близкими и значимыми для нее людьми, которые могут «открыть глаза» на его деструктивное поведение.
— Убеждение в неадекватности поведения, высмеивание, игнорирование чувств партнера — абьюзер внушает своей жертве, что она неадекватно воспринимает реальность, эмоционально нестабильна, у нее проблемы с памятью, с помощью психологических манипуляций убеждает своего партнера в его «ненормальности».
— Обвинения — абьюзер пытается переложить вину на своего партнера за различные трудности: неудачи на работе, в семье.
— Нестабильность настроения — сначала абьюзер может быть самым милым и дружелюбным человеком, но стоит произойти чему-то, что ему не понравится, как тут же он превратится в беспощадного, бездушного тирана.
— Ревность — абьюзер крайне негативно относится к общению с теми, кто мог бы потенциально стать сексуальным партнером, выходит из себя при упоминании другого человека, контролирует звонки, переписки.
Опасность абьюза
В абьюзных отношениях, рассказывает психолог Любушкина, может быть любой из четырех типа насилия: физическое, моральное, экономическое и сексуальное. Причем абьюзерами могут быть и мужчины, и женщины. При этом в 90% случаев для представителей сильного пола более характерно применение физического и сексуального насилия, для дам — морального.
«Абьюзивные отношения безусловно являются опасными для психического и физического здоровья жертвы. Если не прекратить или не изменить их, жертва начинает чувствовать себя бесполезной, плохой, никчемной», — считает эксперт.
Абьюзер может в буквальном смысле разрушить психику своего партнера, а иногда и привести к необратимым изменениям в состоянии здоровья.
Выход есть?
Выход из таких отношений часто бывает очень сложным. Во-первых, жертва абьюза может финансово зависеть от партнера, и поэтому ей некуда податься. Во-вторых, из-за чрезмерной агрессии и власти абьюзера она ощущает страх за свою жизнь и не прекращает отношения, боясь, что тот с новой силой проявит жестокость, узнав о намерении разойтись. В-третьих, наличие общих детей также заставляет жертву думать, что они должны расти в полной семье, оставаться с таким партнером. Трудность также заключается в том, что жертва часто не понимает, что находится в нездоровых отношениях. Это обусловлено тем, что она ранее (и в первую очередь в родительской семье) не была свидетелем нормальных отношений или ложно принимает абьюз за заботу, заключила Анна Любушкина.
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