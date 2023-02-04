Генерал Браусс рассказал, сколько времени уйдет у солдат ВСУ на освоение западного оружия

Украина сейчас ведет гонку со временем, так как военнослужащим ВСУ потребуется много месяцев, чтобы освоить все западное оружие, переданное Киеву. Об этом заявил экс-помощник генсека НАТО, генерал-лейтенант Генрих Браусс, сообщает американское издание The New York Times.
По его словам, украинским военнослужащим понадобиться от трех месяцев до года, чтобы научиться управлять западными моделями танков, которые страны Североатлантического альянса обещают поставить на Украину. На подготовку операторов зенитных ракетных комплексов Patriot потребуется также не менее года.
Генрих Браусс отметил, что большинство из обещанных США Киеву управляемых снарядов GLSDB еще не произведены, а их поставка на Украину, вместе с пусковыми установками, может занять несколько месяцев.