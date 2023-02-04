Генерал Браусс рассказал, сколько времени уйдет у солдат ВСУ на освоение западного оружия

По его словам, украинским военнослужащим понадобиться от трех месяцев до года, чтобы научиться управлять западными моделями танков, которые страны Североатлантического альянса обещают поставить на Украину. На подготовку операторов зенитных ракетных комплексов Patriot потребуется также не менее года.