Глава МИД России Сергей Лавров совершит официальный визит в Судан 8 февраля

В свою очередь, Али ас-Садик сообщил изданию, что власти Судана приветствуют визит Лаврова в Хартум. По его словам, правительство надеется на развитие партнерских отношений и реализацию программ двустороннего сотрудничества в соответствии с итогами совместного министерского комитета, заседание которого состоялось в Москве 17–19 августа 2022 года.