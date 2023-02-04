Глава МИД России Сергей Лавров совершит официальный визит в Судан 8 февраля

Хартум, 4 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибудет 8 февраля в Судан с двухдневным визитом. Об этом сообщило официальное информационное агентство восточноафриканского государства SUNA.
По сведениям издания, данное событие пройдет в рамках нового африканского турне главы российского МИД, включающего также посещение Ирака, Мавритании и Мали. Ожидается, что Сергей Лавров проведет переговоры со своим суданским коллегой, министром иностранных дел Судана Али ас-Садиком.
«Дипломаты обсудят различные двусторонние, региональные и международные вопросы, а также пути расширения торгового обмена и российских инвестиций, в частности, в сфере инфраструктуры», — говорится в статье SUNA.
В свою очередь, Али ас-Садик сообщил изданию, что власти Судана приветствуют визит Лаврова в Хартум. По его словам, правительство надеется на развитие партнерских отношений и реализацию программ двустороннего сотрудничества в соответствии с итогами совместного министерского комитета, заседание которого состоялось в Москве 17–19 августа 2022 года.
«Судан надеется на прекращение российско-украинского конфликта и скорейшее его разрешение политико-дипломатическими методами», — добавил Ас-Садик, подчеркнув негативное влияние международных событий на экономику африканских стран.
Ранее стало известно, что Россия имеет планы по инвестиционным вложениям в развитие суданского региона Дарфур. Данный вопрос обсуждался в ходе встречи посла РФ Владимира Желтова с заместителем губернатора провинции Мухаммадом Исой Элиу.