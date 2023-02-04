Турецкие военные обезвредили троих курдских боевиков на севере Ирака

После атаки в военном ведомстве республики заявили о решимости «искоренить терроризм в его истоках».
Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации троих курдских террористов в Ираке. Они были нейтрализованы в приграничной территории на севере государства, которую в Анкаре определяют как зону проведения операции «Коготь-замок» (Pençe-Kilit).
«Где бы ни находился террорист — это мишень для Вооруженных сил Турции», — отмечается в публикации военного ведомства.
Цели были поражены в субботу, 4 февраля. Сообщается, что все уничтоженные радикалы были сторонниками «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной в Турции террористической группировкой. При этом организация имеет и ряд региональных отделений, среди которых, например, «Партия свободной жизни Курдистана» (Иран) и «Сирийские демократические силы» (САР). В Ираке члены РПК действуют открыто, преимущественно в автономном регионе на севере.
Анкара в последнее время наращивает интенсивность антикурдских операций. Особенно такая политика обострилась после взрыва на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября 2022 года, в результате которого погибли 6 человек и не менее 80 получили ранения. Турецкие власти по итогам своего расследования обвинили в организации теракта членов РПК и нанесли серию ударов по объектам в Сирии и Ираке.