Турецкие военные обезвредили троих курдских боевиков на севере Ирака

Анкара в последнее время наращивает интенсивность антикурдских операций. Особенно такая политика обострилась после взрыва на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября 2022 года, в результате которого погибли 6 человек и не менее 80 получили ранения. Турецкие власти по итогам своего расследования обвинили в организации теракта членов РПК и нанесли серию ударов по объектам в Сирии и Ираке.