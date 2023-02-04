Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Быстрее обновляться и реагировать на запросы: команда соцсети ЯRUS рассказала про EaaS

Общество
Быстрее обновляться и реагировать на запросы: команда соцсети ЯRUS рассказала про EaaS

Новый пакет обновлений сделает приложение ЯRUS еще более удобным в использовании. Специалисты команды российской социальной сети, используя необычное сравнение, рассказали, какое решение помогло быстрее и качественнее реагировать на запросы пользователей и быстрее обновлять приложение.

Представьте, что в вашем огороде порядка 5000 грядок, вскопанных за все время существования огорода разными людьми, исключительно вручную, без лопаты. Семена моркови, редиса и томатов посажены в разнобой, часть посадок давно не поливалась, используются неправильные удобрения и овощи гибнут. Полный хаос!

Любой продукт, начиная от картофеля и заканчивая программным обеспечением, никогда не появляется сам по себе. Ему активно помогают определенные процессы, благодаря которым продукт растет и развивается. На примере посадки овощей в огороде руководитель отдела инфраструктуры социальной сети ЯRUS Валентин Исаков рассказал о таком процессе, как EaaS, или в переводе на русский — «Окружение как услуга».

Овощей много и все они разные. Они требуют разного вида почвы, механизмов ее обработки, разных удобрений и тому подобного. Так и продукты ЯRUS требуют своих конфигураций. За мессенджером, агрегаторами новостей и событий, сервисами музыки и мини-приложений скрывается свой «огород» или окружение. Каждое из них состоит из инфраструктуры, внутренней и внешней служб.

Как ЯRUS с этим справилcя?

Специалисты социальной сети придумали EaaS. Это отдельная система, спроектированная инженерами команды ЯRUS, которая «генерирует» конфигурации целых окружений на лету.

«Мы описываем с помощью языка программирования желаемое состояние наших окружений. По нажатию «магической кнопки» конфигурируется только необходимая и изолированная часть как для отдельного компонента инфраструктуры, так и целого набора окружений с системой мониторинга, сообщающей нам о проблемах и сбоях», — рассказывает Валентин Исаков, руководитель отдела инфраструктуры социальной сети ЯRUS.

Если сравнивать с огородом, это все равно что у вас есть «магический механизм», где вы описали конфигурацию вашего огорода или огородов такими параметрами, как:

  • желаемые GPS-координаты лучшей почвы для посадки всех имеющихся у вас различных семян;
  • количество и типы удобрений, которые требуются для улучшения урожая и сохранения почвы;
  • желаемое расположение грядок;
  • типы продуктов, которые вы желаете вырастить (морковь, огурцы, картофель, томаты и т.д.);
  • размеры посадочного места под каждый продукт на грядке;
  • автоматическая система полива в комплекте для полива грядки по мере надобности;
  • система мониторинга подсказывает о наличии вредоносных насекомых, которые затрудняют работу всей инфраструктуры.
Быстрее обновляться и реагировать на запросы: команда соцсети ЯRUS рассказала про EaaS

Напомним, что в конце прошлого года разработчики приложения ЯRUS представили новую главную ленту, расширенный редактор постов и сервис мини-приложений.
ЯRUS соцсети технологии
Военкоры ФАН
Лучшие в аду