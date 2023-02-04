Быстрее обновляться и реагировать на запросы: команда соцсети ЯRUS рассказала про EaaS

Овощей много и все они разные. Они требуют разного вида почвы, механизмов ее обработки, разных удобрений и тому подобного. Так и продукты ЯRUS требуют своих конфигураций. За мессенджером, агрегаторами новостей и событий, сервисами музыки и мини-приложений скрывается свой «огород» или окружение. Каждое из них состоит из инфраструктуры, внутренней и внешней служб.