Миткова и Маршал прокомментировали введенные Канадой санкции

Певец Александр Маршал и главред службы информации НТВ Татьяна Миткова отреагировали на новость о внесении их имен в санкционный список Канады. Артист и телеведущая заявили, что эти ограничения на них не повлияют.
По словам Митковой, она просто продолжит работать после введения санкций Канадой. Журналистка считает, что ограничительные меры против нее объясняются «слабой мозговой деятельностью тех, кто принимал решение». Телеведущая добавила, что не намерена объявлять бойкот кленовому сиропу.
Маршал же в беседе с РБК прокомментировал формулировку, которой объясняется его включение в санкционный список. Канада назвала причиной ограничений «распространение дезинформации и пропаганды». По словам певца, дезинформацию распространяет как раз Оттава.
«Мне на них плевать. Они в Канаде, я здесь. Как это может повлиять на мою жизнь? Никак», — констатировал исполнитель.
Напомним, в санкционный список Канады попали многие российские артисты, в том числе певцы Николай Расторгуев, Дима Билан, Николай Басков, певица Ирина Аллегрова и актер Михаил Боярский. Комментируя эти ограничения, автор Telegram-канала «Голос Мордора» предположил, что скоро Запад начнет вводить санкции против учителей средних школ, электриков, слесарей и сантехников, передает телеканал «360». По мнению автора, проще ввести санкции сразу против всех россиян.