Маслов предупредил о последствиях отмены визита Блинкена в Пекин для отношений США и Китая

Отмена поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай негативно скажется на сложившихся между странами отношениях. Так считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
В ходе интервью РБК он предположил, что китайское руководство посчитает данный шаг американских властей демонстрацией хамства и слабости. По мнению официального Пекина, Вашингтон нашел подходящий предлог, потому что в действительности не способен что-либо противопоставить КНР в важных вопросах. Например, тайваньском.
Напомним, что данное решение было принято Белым домом на фоне зафиксированного над территорией государства «аэростата-шпиона». МИД Китая признал, что объект является собственностью страны. При этом ведомство осудило нападки США из-за случившегося.