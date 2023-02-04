Маслов предупредил о последствиях отмены визита Блинкена в Пекин для отношений США и Китая

В ходе интервью РБК он предположил, что китайское руководство посчитает данный шаг американских властей демонстрацией хамства и слабости. По мнению официального Пекина, Вашингтон нашел подходящий предлог, потому что в действительности не способен что-либо противопоставить КНР в важных вопросах. Например, тайваньском.