Мармелад вместо микстур: сладкие пилюли для детей печатают на 3D-принтере в Испании

«3D-лекарство» по своим свойствам ничем не уступает обычным медицинским препаратам, но детям его принимать намного приятнее. По утверждению разработчиков, пилюли в настоящий момент испытывают в педиатрии. Сладкие пастилки ориентированы на детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.