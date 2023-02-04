Мармелад вместо микстур: сладкие пилюли для детей печатают на 3D-принтере в Испании

Доктора в больницах Барселоны начали выписывать маленьким детям пилюли, напечатанные на 3D-принтере. Инновационное лекарство имеет приятный сладкий вкус и выглядит как обычные мармеладки и леденцы.
«3D-лекарство» по своим свойствам ничем не уступает обычным медицинским препаратам, но детям его принимать намного приятнее. По утверждению разработчиков, пилюли в настоящий момент испытывают в педиатрии. Сладкие пастилки ориентированы на детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.
«Доза лекарства в мармеладках у каждого пациента своя — та, которую ему прописал врач. А вот выбрать вкус и форму таблеток они смогут сами. Так дети будут намного охотнее принимать лекарства без лишнего дискомфорта», — отметила фармацевт Лаура Гомез.
Специалисты проведут исследования для проверки эффективности и переносимости вкусного лекарства у пациентов. Уникальный проект стал первым в Европе клиническим испытанием лекарств для детей, созданных путем 3D-печати.