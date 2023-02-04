Объем грузоперевозок через российско-китайскую границу в январе оказался рекордным

Январь стал рекордным месяцем по объему грузоперевозок через российско-китайскую границу, сообщило генеральное консульство России в Харбине.
С начала года через железнодорожный погранпункт Забайкальск — Маньчжурия в Китай было ввезено около 1,5 млн тонн грузов. Это на 82,9% превышает показатель аналогичного периода годом ранее.
Почти в два раза увеличился экспорт угля из России: в день отгрузка этого топлива на пограничном пункте достигала порядка 10 тысяч тонн, уточнили в консульстве. Кроме того, накануне весенних сельскохозяйственных работ КНР на 41% нарастила поставки российских удобрений. В течение января объем перевозок данной продукции составил 167 тысяч тонн.