JAFC: простой продукт из холодильника способен повысить пользу кофе в два раза

Молоко богато на антиоксиданты. Их комбинация с полифенолами демонстрирует двойную эффективность по сравнению с одним кофе. Подобное можно наблюдать на примере взаимодействия полифенолов и аминокислотами в мясном блюде с овощами или смеси фруктово-овощного смузи с молоком или йогуртом. Добавив в кофе молоко, можно в два раза повысить пользу этого напитка для здоровья.