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JAFC: простой продукт из холодильника способен повысить пользу кофе в два раза

Общество
JAFC: простой продукт из холодильника способен повысить пользу кофе в два раза

Исследователи из Копенгагенского университета выяснили, сочетание каких продуктов подавляет воспаление.

Специалисты изучили влияние полифенолов, содержащихся в черном кофе и кофе с молоком, на клетки иммунной системы человека. Своими выводами они поделились в материале для издания Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Молоко богато на антиоксиданты. Их комбинация с полифенолами демонстрирует двойную эффективность по сравнению с одним кофе. Подобное можно наблюдать на примере взаимодействия полифенолов и аминокислотами в мясном блюде с овощами или смеси фруктово-овощного смузи с молоком или йогуртом. Добавив в кофе молоко, можно в два раза повысить пользу этого напитка для здоровья.
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