Экс-сотрудник Пентагона: Россия продолжит спецоперацию до полного разгрома ВСУ

Россия продолжит специальную операцию до полного разгрома ВСУ, как и планировала с самого начала, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Соображениями о дальнейшем развитии событий на Украине эксперт поделился в своем видеоблоге на YouTube. По словам американского аналитика, Россия не остановится, пока не уничтожит украинскую армию и существующую для себя угрозу безопасности.
«Мы называем это "вторжением", но в действительности это контрудар. Русские отвечают на угрозу, которая распространила свои метастазы по Восточной Украине», — напомнил Макгрегор.
Аналитик оценивает украинские потери в 150 тысяч человек и предполагает, что из-за нехватки людей киевскому режиму придется снижать призывной возраст, если он планирует пополнить ряды ВСУ.