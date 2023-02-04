Конец их близок: Герой РФ Липовой оценил инициативу Киева по созданию «гвардии наступления»

Затея Киева с некой «гвардией наступления» — наглядное свидетельство агонии украинской власти и армии. Идея следующая — собрать весь оставшийся сброд и отправить на лобовой штурм под руководством западных инструкторов. Бросок последней надежды и не более того. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
Вчера, 3 февраля, МВД Украины анонсировало создание дополнительных восьми штурмовых бригад под названием «гвардия наступления». Согласно анонсу, соединения оснастят наиболее современным вооружением, а комплектовать их будут за счет бывших и действующих военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии, а также сотрудников полиции, пограничного ведомства и СБУ.
«Киев подчищает остатки. Уже не осталось желающих воевать за киевский режим. Руководство этих бригад будет состоять из иностранных наемников и инструкторов, вплоть до командира бригады. Создаются соединения смертников, которых будут посылать на убой. В командирах у них будут натовские офицеры, которым совершенно наплевать на судьбу подобного пушечного мяса. Ресурсы Украины подходят к концу. И сейчас уже начинают собирать весь этот сброд, который остался в результате перемалывания всех на передней линии фронта. Конец близок. Создают такие бригады под громкими и красивыми названиями. Но эти названия им ничего не дадут, кроме летального исхода», — рассказал эксперт.
Примечательно, что создание «гвардии» происходит не под эгидой ВСУ или ГУР МО Украины. Этим занимается МВД, ранее уже создававшее боевые отряды на базе ультраправой идеологии. Эксперты полагают, что такая «смена руководства» может быть обусловлена переделом власти или финансовых ресурсов между ведомствами.