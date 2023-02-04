Конец их близок: Герой РФ Липовой оценил инициативу Киева по созданию «гвардии наступления»

Затея Киева с некой «гвардией наступления» — наглядное свидетельство агонии украинской власти и армии. Идея следующая — собрать весь оставшийся сброд и отправить на лобовой штурм под руководством западных инструкторов. Бросок последней надежды и не более того. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.