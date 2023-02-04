Не менее 13 арабов ранены в ходе операции израильских правоохранителей в Иерихоне

Число палестинцев, погибших в столкновениях с силовиками, за один лишь январь составило 35 человек, что сделало этот месяц самым смертоносным на Западном берегу с 2015 года. Большинство жертв относится к городу Дженин, который с 2021 года года, наряду с Наблусом, был центром почти еженощных поисково-арестных операций израильских сил.