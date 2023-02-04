Не менее 13 арабов ранены в ходе операции израильских правоохранителей в Иерихоне

Большинство пострадавших оказало сопротивление, часть из них арестована.
По меньшей мере 13 палестинцев получили ранения в ходе израильской полицейской операции в лагере беженцев Акбат в Иерихоне, расположенном на Западном берегу реки Иордан. В течение данного события произошла перестрелка между силовиками и местными жителями, сообщило палестинское государственное информационное агентство Wafa.
В ходе операции задержаны десять палестинцев, а в их домах прошли обыски. Три жилища были частично разрушены, а местная птицеферма оказалась снесена полностью.
Иерихон закрыт на въезд и выезд в течение недели в связи с оперативными мерами по поимке бандитов, причастных к стрельбе возле ресторана на перекрестке Альмог. Неизвестный террорист, открывший тогда огонь, быстро скрылся на машине. Среди арестованных, предположительно, находятся и подозреваемые в том инциденте.
В ходе другого происшествия, произошедшего 3 февраля, 26-летний палестинец Абдулла Сами Калалве был застрелен израильскими войсками недалеко от города Хувара, расположенного к югу от Наблуса. Военные утверждали, что он приблизился к блокпосту вблизи армейской базы и отказался выполнить приказ остановиться, что привело сперва к выстрелам в воздух, а затем огню на поражение.
Число палестинцев, погибших в столкновениях с силовиками, за один лишь январь составило 35 человек, что сделало этот месяц самым смертоносным на Западном берегу с 2015 года. Большинство жертв относится к городу Дженин, который с 2021 года года, наряду с Наблусом, был центром почти еженощных поисково-арестных операций израильских сил.
В целом же с 2020 года число убийств палестинцев со стороны Израиля выросло на 491%, о чем сообщает правозащитная организация Euro-Med Human Rights Monitor. Как правило, смертельные инциденты случаются в тех ситуациях, когда создается угроза жизни или здоровью израильских силовиков.