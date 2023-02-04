Обозреватель Трифонов предупредил о нарастающем кризисе общества

Подобную проблему много лет назад прокомментировал директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, профессор Александр Ермолов. Он рассказал, что люди настолько сосредоточены на зарабатывании денег, что у них нет сил заниматься собственным здоровьем, сообщает журнал «Профиль».