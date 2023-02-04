Обозреватель Трифонов предупредил о нарастающем кризисе общества

Симптомы болезни общества, свидетельствующие о психологических проблемах, перечислил обозреватель Игорь Трифонов.
Одной из главных тенденций стало игнорирование людьми собственного здоровья. Порой болезням уделяют даже меньше внимания, несмотря на осведомленность о симптомах. Впоследствии это приводит к тяжелому и длительному лечению.
Подобную проблему много лет назад прокомментировал директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, профессор Александр Ермолов. Он рассказал, что люди настолько сосредоточены на зарабатывании денег, что у них нет сил заниматься собственным здоровьем, сообщает журнал «Профиль».
Тревогу вызывает и ритм офисных работников, которые все чаще задерживаются на работе. На этом фоне психологи предупредили о риске развития невроза и других расстройств.
Долгие годы люди расслаблялись благодаря выездам на природу и общению с друзьями, однако теперь это помогает не всем. Среди проблем обозреватель также выделил резкий рост продаж успокоительных средств.