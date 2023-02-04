Украина хочет оказывать странам Евросоюза услуги по хранению газа

По его словам, государства региона могут воспользоваться резервуарами, находящимися на украинской территории, для транзита и хранения природного газа из Каспийского бассейна в ЕС. Колесник заверил, что, несмотря все текущие проблемы, Киев остается надежным партнером в стратегически важном процессе транспортировки энергоресурса.