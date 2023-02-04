Украина хочет оказывать странам Евросоюза услуги по хранению газа

Украина заявила о готовности предоставить свободные мощности подземных газовых хранилищ (ПХГ) Евросоюзу. С таким предложением в ходе девятого министерского заседания консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в Баку обратился заместитель министра энергетики Николай Колесник.
По его словам, государства региона могут воспользоваться резервуарами, находящимися на украинской территории, для транзита и хранения природного газа из Каспийского бассейна в ЕС. Колесник заверил, что, несмотря все текущие проблемы, Киев остается надежным партнером в стратегически важном процессе транспортировки энергоресурса.
Замминистра также напомнил, что скоро начнется сезон закачки топлива в хранилища, а большинство подземных газовых резервуаров Европы заполнены. В этих условиях растет интерес к украинским ПХГ.