«Да и пошли бы они лесом»: Дана Борисова отреагировала на введенные против нее канадские санкции

Власти Канады расширили санкционный список. Его пополнили еще 38 россиян и 16 юридических лиц, которые, по утверждению Оттавы, связаны «с российской пропагандой». Соответствующая информация появилась на сайте канадского МИД.
Телеведущая Дана Борисова, попавшая в санкционный список, рассказала корреспонденту ФАН, что ее позиция относительно проводимой Россией спецоперации на территории Украины остается неизменной, а попадание в этот перечень является хорошим признаком.
«Для меня почетно оказаться в этом списке. У меня непримиримая позиция, я ее озвучиваю с первого дня СВО. Я приняла спецоперацию и политику России даже не через голову, а через сердце, как женщина. Я поддерживаю ребят и считаю, что надо идти до конца», — заявила Борисова.
Собеседница ФАН также отметила, что у нее и прежде не было желания посетить Канаду в качестве туриста.
«Канада, если честно, это страна, в которую я в последнюю очередь хотела бы попасть. Я так понимаю, это страна медведей, так у нас своих медведей полным-полно. И там, насколько я знаю, есть украинская диаспора, поэтому у них такая говнистая позиция. Но мне понравилось, что они объяснили причину попадания в список. "За пропаганду и нечестность", а также за "нарушение прав человека" меня туда включили. Да и пошли бы они лесом, честно говоря», – заключила телеведущая.
Ранее Николай Расторгуев раскрыл ФАН, от какой страны ждет следующих санкций в свой адрес.