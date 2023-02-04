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Укупник появился на премьере фильма с разрушившей его брак женщиной

Шоу-бизнес
Укупник появился на премьере фильма с разрушившей его брак женщиной

Певец и композитор Аркадий Укупник посетил премьеру фильма «Свободные отношения» в московском кинотеатре «Художественный». Артист пришел на мероприятие с женщиной, которая когда-то разрушила его брак.

Укупник появился на кинопоказе с женой Натальей. Супруги воспитывают дочь Софию, которая появилась на свет в 2011 году.

До встречи с любимой певец дважды был женат. Укупник не скрывает, что его отношения с нынешней супругой начались, когда он еще жил в браке с Мариной Никитиной. Получается, что третья жена композитора разрушила его второй брак.

По мнению артиста, у него все сошлось на третий раз, поскольку бог любит троицу. Нынешняя жена Укупника тоже была несвободна, когда они встретились.

Певец отмечал, что он не донжуан, но все как-то сложилось. Композитор не мог себе это объяснить, но вдруг обнаружил себя сидящим рядом с новой избранницей в самолете.

«Я не думал, что могу себе позволить это, но Наташа перевернула мою жизнь», — приводит слова музыканта «Экспресс газета».

На премьере «Свободных отношений» третья жена Укупника была похожа на подростка. Она надела на кинопоказ розовый джемпер с пальмами и синюю бейсболку. Певец же почему-то выглядел уставшим и поникшим.
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