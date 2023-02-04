Захарова жестко ответила Кулебе на его слова о российских спортсменах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который призвал МОК не допускать российских спортсменов до участия в Олимпиаде из-за погибших украинских атлетов.
По словам дипломата, «кровавые» президенты Украины в лице Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко убили порядка 15 тысяч жителей Донбасса. Это уже подтвердили и лидеры Европы.
Если говорить о спортсменах, то Захарова напомнила, что украинский МИД и министерство спорта молчали, когда ВСУ обстреливали «Донбасс Арену» и СК «Олимпийский» в Донецке.
«Молчали они и тогда, когда донецкие спортсмены гибли от рук украинских боевиков», — подчеркнула дипломат.
Мария Захарова высмеяла главу МИД Украины и иронично заявила, что «Кулебище любит жестко».