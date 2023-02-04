Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому грозит отставка из-за слабых позиций Байдена в США

Против президента Украины Владимира Зеленского вскоре может начаться процедура импичмента. Об этом рассказал экс-советник бывшего лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Как утверждает бывший помощник Кучмы, Зеленскому грозит отставка из-за слабых позиций президента США Джо Байдена. Украинский лидер сейчас находится фактически в капкане, считает Соскин.
Кроме того, республиканцы в Соединенных Штатах укрепляют свои позиции. Не так давно бывший президент США Дональд Трамп выступил против поставок оружия Украине.
«Капкан сжимается внешне и внутренне. Зеленскому уже ничего не поможет», — говорится в его комментарии.
Зеленский может согласиться покинуть пост добровольно. В противном случае начнется насильственная процедура отставки, добавил Соскин.