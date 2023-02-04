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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому грозит отставка из-за слабых позиций Байдена в США

Политика
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому грозит отставка из-за слабых позиций Байдена в США

Против президента Украины Владимира Зеленского вскоре может начаться процедура импичмента. Об этом рассказал экс-советник бывшего лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Как утверждает бывший помощник Кучмы, Зеленскому грозит отставка из-за слабых позиций президента США Джо Байдена. Украинский лидер сейчас находится фактически в капкане, считает Соскин.

Кроме того, республиканцы в Соединенных Штатах укрепляют свои позиции. Не так давно бывший президент США Дональд Трамп выступил против поставок оружия Украине.

«Капкан сжимается внешне и внутренне. Зеленскому уже ничего не поможет», — говорится в его комментарии.

Зеленский может согласиться покинуть пост добровольно. В противном случае начнется насильственная процедура отставки, добавил Соскин.
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