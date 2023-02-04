Эксперт по этикету Рогова объяснила, как отвечать на вопросы о женитьбе и рождении детей

Вопросы женитьбы и рождения детей очень деликатные, поэтому не стоит обсуждать их, если собеседник к этому не готов, посоветовала специалист по этикету Алевтина Рогова.
Многие люди пристают к другим с расспросами о планах зачать ребенка или жениться. Эксперт заметила, что подобные вопросы бестактны. Если же о чем-то подобном все же спросили, то лучше всего ответить шуткой, передает «Говорит Москва».
«Но если вас уже поставили в неудобное положение, то лучше отшутиться и ответить: "Я решаю этот вопрос" или "Я об этом еще не думала". Еще хороший ответ: "Мне еще только 30 или 40, и я об этом буду думать позже". На вопрос, почему вы не замужем, можно ответить: "Я еще выбираю"», — посоветовала Рогова.
Она добавила, что важнее всего — не показывать собеседнику, что вопрос о свадьбе и детях обижает или ставит в неудобное положение. Такая реакция может обрадовать бестактного человека.